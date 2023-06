Honduras: des centaines de policiers interviennent dans deux prisons

Des affrontements entre bandes rivales dans la prison pour femmes de Tamara, dans le centre du Honduras, ont fait la semaine dernière 46 morts parmi les détenues, certaines tuées par balles et d'autres brûlées vives dans l'incendie d'une aile du centre pénitentiaire.

"Les Forces Armées du Honduras, avec la Police Militaire d'Ordre Public, ont commencé l'Opération +Foi et Espérance+ afin de reprendre le contrôle et la direction" des centres pénitentiaires d'El Pozo (180 km au nord-ouest de Tegucigalpa) et de Siria (60 km au nord de la capitale), a annoncé la police militarisée dans un communiqué.

La police militaire a diffusé des photos de saisies de drogue et de munitions dans la prison d'El Pozo, le centre pénitentiaire de haute sécurité au régime le plus sévère du pays, et de Siria.

Des photos de détenus rassemblés dans une cour de prison, vêtus seulement de shorts, ont également été diffusées.