"Il faut qu'on parte": des ressortissants belges se pressent à quitter le Liban où la tension monte

Les appels aux ressortissants étrangers à quitter le Liban se multiplient face aux craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, que la communauté internationale tente de prévenir. 400 Belges sont de passage dans le pays et pourraient revenir en urgence.

Le ministère belge des Affaires étrangères conseille aussi de quitter le Liban : "En cas de crise, les moyens de transport commerciaux pour quitter le pays et les possibilités de se déplacer à l’intérieur du territoire pourraient être limités. C’est pourquoi nous continuons à demander aux ressortissants belges de quitter le Liban aussi vite que possible, tant que des vols commerciaux restent disponibles", dit le ministère sur son site internet.

Dans l'attente d'une riposte de l'Iran et de ses alliés aux assassinats du chef du Hamas et du chef militaire du Hezbollah libanais, les efforts diplomatiques s'intensifient. Le président français Emmanuel Macron et le roi de Jordanie Abdallah II ont notamment appelé dimanche à éviter "à tout prix" une escalade.

Georges Kastoun est belgo-libanais et s'apprète à revenir en Belgique : "L'avertissement, on l'a reçu par mail. C'était prévu dans le mail qu'il faut qu'on parte. C'est ce qu'on a dit, il faut qu'on parte. Et si on ne part pas, on risque peut-être de ne pas être évacués, au cas où ça dégénère et ça devient fort difficile".

La plupart des Belges au Liban ont la double nationalité et pourraient choisir de rester sur place. Ils seraient un peu moins de 2000. 400 sont de passage et pourraient donc rentrer prochainement en Belgique.

Une nouvelle frappe tue deux personnes

Le ministère libanais de la Santé a indiqué dans la nuit de dimanche à lundi qu'une "frappe ennemie israélienne" avait tué deux personnes à Houla, dans le sud du pays.