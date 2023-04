Incendie dans la Meuse: 2 morts, un enfant disparu

Un père et probablement son fils de 12 ans ont trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi lors de l'incendie d'une maison de village dans la Meuse et un enfant de trois ans est toujours porté disparu, a-t-on appris auprès des pompiers et du parquet.

Le sinistre a entièrement détruit la maison mitoyenne située à Rupt-en-Woëvre, un village de moins de 400 habitants situé à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Verdun, a indiqué l'officier de permanence du Service d'incendie et de secours (Sdis) à Bar-le-Duc.