Incendies en Californie : les autorités de Los Angeles déclarent l'état d'urgence sanitaire

Les autorités de Los Angeles ont décrété l'état d'urgence sanitaire à la suite des incendies qui ravages des quartiers entiers de la métropole de l'ouest des Etats-Unis. Les fumées et les particules fines ont en effet gravement dégradé la qualité de l'air.

Pour faire face aux dispersions de cendres, de fumée et de particules fines, les autorités ont notamment interdit l'utilisation de souffleurs de feuilles.

Les nombreux incendies qui font rage à Los Angeles pour le quatrième jour d'affilée ont causé au moins 11 morts. Plus de 10.000 bâtiments ont été détruits et plus de 14.000 hectares sont partis en fumée.