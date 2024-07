Inde: l'homme le plus riche d'Asie marie son fils et des couples dévaforisés

Chaque couple y a reçu des bijoux de mariage en or et en argent, 1.200 dollars en espèces et des provisions "suffisantes pour un an", a déclaré la société.

La société a déclaré que ce mariage de masse soulignait "l'engagement de la famille Ambani en faveur de l'aide sociale et du soutien à la communauté". "La famille s'est engagée à continuer à soutenir des centaines d'autres mariages de ce type à travers le pays", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Le fils cadet de Mukesh Ambani, Anant, et sa fiancée Radhika Merchant, tous deux âgés de 29 ans, doivent se marier lors d'une cérémonie hindoue de trois jours à Mumbai, capitale financière de l'Inde, à partir du 12 juillet.