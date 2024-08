Inondations au Bangladesh: 13 morts, 4,5 millions de personnes sinistrées

Au moins 13 personnes sont mortes et environ 4,5 millions d'autres ont été affectées d'une façon ou d'une autre par des inondations au Bangladesh, provoquées par des pluies diluviennes, ont annoncé vendredi les autorités.

"Quatre millions et demi de personnes ont été affectées et 13 personnes sont mortes à travers le pays", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Gestion des catastrophes et des secours.

Près de 190.000 sinistrés ont été accueillis dans des refuges d'urgence, a ajouté le ministère.

Le Bangladesh, pays de 170 millions d'habitants traversé par des centaines de rivières, est souvent frappé par des inondations dévastatrices.