Les indices à la Bourse de New York chutaient soudainement mardi plombés par de nouvelles inquiétudes sur le sort des banques régionales américaines.

Vers 15H15 GMT, le Dow Jones lâchait 1,59%, le Nasdaq cédait 1,46% et le S&P 500 -1,65%. Malgré le rachat de First Republic par JPMorgan la veille censé apaiser la crise bancaire, le secteur inquiétait à nouveau. La banque régionale PacWest plongeait de plus de 40% et Western Alliance, entre autres, fondait de 20%.