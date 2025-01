Investiture de Trump: les lourdes conséquences du retrait des Etats-Unis de l'OMS

Les États-Unis ne font désormais plus partie de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En effet, le nouvel occupant de la Maison-Blanche, Donald Trump, a pris cette décision, le jour même de son investiture. Mais que représentent l'OMS ainsi que cette décision ?

Une agence de l'ONU

Cette agence de l’ONU a pour ambition d’améliorer la santé et la sécurité de chacun d’entre nous. Elle effectue un rôle de surveillance des maladies, des infections, et elle doit gérer les crises en cas d’urgence sanitaire mondiale. On pense bien sûr à la pandémie de COVID que nous avons connue.