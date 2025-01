Conflit au Proche-Orient: pour reconstruire le système de santé de la bande de Gaza, il faudra au moins... 10 milliards de dollars

Au moins 10 milliards de dollars devraient être nécessaires pour reconstruire le système de santé à Gaza au cours des prochaines années, a indiqué jeudi un responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une évaluation initiale montre qu'il faudra "plus de 3 milliards de dollars pour la première année et demie et 10 milliards pour 5 à 7 ans", a déclaré le responsable de l'OMS pour les territoires palestiniens, Rik Peeperkorn. "Je n'ai pas été surpris" car "les besoins sont massifs". "Nous savons tous que les destructions à Gaza sont massives. Je n'ai jamais vu cela ailleurs dans ma vie", a-t-il insisté, ajoutant que la reconstruction de Gaza était une "responsabilité collective des Etats membres" de l'OMS, "y compris Israël", et "des partenaires".