Iran: plus de 50 morts dans l'explosion d'une mine de charbon

Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres sont portées disparues dimanche après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est de l'Iran, provoquée par une fuite de méthane.

"Le nombre d'ouvriers tués s'est alourdi à 51 et celui des blessés à 20" dans cet accident survenu dans la mine de Tabas, a indiqué l'agence de presse officielle Irna.