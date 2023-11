Israël bombarde des villes au Liban, "en représailles aux attaques du Hezbollah"

L'armée de l'air israélienne a annoncé avoir effectué des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sur des cibles dans le sud du Liban mardi. Il s'agit d'une réponse aux attaques du mouvement pro-iranien Hezbollah, qui a bombardé plusieurs positions israéliennes à la frontière israélo-libanaise.

Les positions israéliennes près du village de Margaliot, près du plateau du Golan, et près des villes frontalières de Yiftah, Mattat, Shomera et Arab al-Aramshe, plus au sud-ouest, ont également été attaquées, selon l'armée.

Le Hezbollah, pour sa part, a revendiqué plusieurs attaques près de la frontière libanaise et a déclaré qu'il avait réussi des "frappes directes".