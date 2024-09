Israël mène d'intenses frappes sur le Liban, avertissement à la population

Partager:

Rabih DAHER Israël a mené lundi matin des dizaines de frappes sur le sud et l'est du Liban, après avoir lancé un avertissement à la population et promis des raids "plus étendus" contre le Hezbollah pro-iranien, alors que la communauté internationale ne cesse d'appeler à la retenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété dimanche que le Liban devienne un "autre Gaza", en allusion à la guerre dans le territoire palestinien entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023.

L'armée israélienne a conseillé tôt lundi matin aux citoyens libanais de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient "se poursuivre dans un avenir proche" et que celles-ci seraient "plus importantes et plus précises". L'agence officielle libanaise ANI a indiqué dans le même temps que "les avions de guerre ennemis avaient lancé (...) plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure", visant des zones du sud du Liban, en même temps que "des raids intenses dans vallée de la Békaa", dans l'est du pays. Les correspondants de l'AFP dans le sud et l'est du pays ont fait état de frappes intenses. Jack GUEZ Le puissant Hezbollah a ouvert le 8 octobre 2023 un front contre Israël en "soutien" au Hamas, son allié, jurant de continuer à attaquer Israël "jusqu'à la fin de l'agression à Gaza".

- "Message au Hezbollah" - Le gouvernement israélien inclut désormais dans ses objectifs de guerre le retour dans le nord d'Israël des dizaines de milliers d'habitants qui ont fui à cause des tirs du Hezbollah. - "Nous sommes déterminés à faire en sorte que les habitants du nord puissent revenir chez eux en toute sécurité. Aucun pays ne peut tolérer qu'on tire sur ses habitants, ses villes, et nous ne le tolérerons pas non plus", a dit dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahu. "Nous avons infligé au Hezbollah une série de coups qu'il n'aurait jamais imaginés", a-t-il ajouté, s'exprimant pour la première fois sur ce sujet depuis les attaques, attribuées à Israël, contre les appareils de transmission du mouvement libanais et une frappe israélienne qui a décapité son unité d'élite vendredi près de Beyrouth.