L'agence officielle libanaise rapporte qu'Israël a envoyé des messages d'évacuation

Mais Israël "contourne les systèmes de communication en utilisant l'indicatif d'un pays ami", a-t-il ajouté.

Le Liban et Israël sont en état de guerre et les communications avec ce pays sont interdites.

L'armée israélienne avait annoncé lundi que ses frappes contre le Hezbollah pro-iranien allaient "se poursuivre dans un avenir proche" et que celles-ci seraient "plus importantes et plus précises".