Le pape François malade: sa visite en Belgique est-elle compromise?

Le pape François, âgé de 87 ans, sera en visite en Belgique de jeudi à dimanche pour des visites à l'UCLouvain et à la KULeuven, à l'occasion du 600e anniversaire de l'université, et une eucharistie au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Cette visite du pape intervient alors que l'Église catholique est au cœur de polémiques en Belgique. Il rencontrera d'ailleurs, en toute discrétion, un groupe de quinze personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église.

La dernière visite d'un pape en Belgique remonte à 1995, lorsque Jean-Paul II était venu pour la béatification du père Damien, canonisé depuis lors.

Cette visite en Belgique sera le 46e voyage du pape François depuis son élection en 2013.

Le souverain pontife a effectué début septembre une tournée de douze jours en Asie du sud-est et Océanie, le plus long et le plus lointain voyage de son pontificat.