Élections américaines: quel est le véritable impact du soutien des stars américaines à Kamala Harris et Donald Trump?

Les meetings et autres rendez-vous télé qui se succèdent pour les deux candidats à la présidentielle à moins de deux mois des élections. L'occasion de s'intéresser un peu plus à la campagne électorale américaine, marquée par les prises de position claire des stars. Est-il courant aux États-Unis que les personnalités publiques affichent ouvertement leur soutien ?

Des stars qui soutiennent les candidats à la présidentielle américaine, la pratique existe depuis des décennies. Elle a gagné en visibilité dans les années 1960 lorsque des personnalités comme Frank Sinatra et les Beatles ont ouvertement soutenu le candidat démocrate John F Kennedy. L'objectif de ces stars est d'inciter leurs fans à voter pour le candidat qu'elles ont choisi. Avec les réseaux sociaux, la pratique a pris encore plus d'ampleur. Il ne faut même plus se déplacer pour s'afficher au côté du candidat : un petit post sur Instagram ou Facebook suffit.

À 44 jours de l'élection, on note que la majorité des grandes stars américaines soutiennent Kamala Harris. C'est également plus courant : les chanteurs, acteurs ou présentateurs vedettes sont souvent plus acquis à la cause démocrate parce qu'ils partagent des valeurs plus progressistes, des convictions plus libérales.