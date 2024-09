Georges, un Liégeois habitant aux États-Unis depuis 40 ans, se livre à l'approche des élections: "Je ne me sentais pas bien" lors de la victoire de Trump en 2016

Tout d'abord, il nous raconte que, lors des élections précédentes, il avait avoué que si Trump passait, il quitterait le pays et retournerait en Belgique. Aujourd'hui, le scénario est quasi identique, à une exception près : Joe Biden a laissé sa place à Kamala Harris.

Cependant, il assure que si Trump gagnait, son discours ne changerait pas. "Je n'ai pas envie de repartir avec Trump. Kamala est une bonne candidate", explique Georges. Et, alors que le jour du résultat approche, il se souvient encore de comment il a vécu la nomination du milliardaire en 2016. "Une déception totale. C'était une surprise totale. Et ce n'était pas bon, je ne me sentais pas bien", raconte-t-il.