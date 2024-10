Israël montre une vidéo de Sinouar dans un tunnel de Gaza peu avant l'attaque du 7 octobre

"Vous pouvez voir comment Sinouar et sa famille s'échappent dans un complexe souterrain situé sous sa maison le soir du 6 octobre, quelques heures seulement avant le terrible massacre", a affirmé lors d'un point-presse le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari.

Ces images montrent Sinouar, sa femme et deux garçons, marcher dans ce tunnel où le dirigeant semble stocker des provisions avant l'attaque sans précédent en territoire israélien.

"Ils restent seuls pendant des heures. Sinouar et son fils montent et redescendent avec de la nourriture, de l'eau, des oreillers, un écran TV plasma, des matelas et d'autres choses pour un long séjour", a-t-il ajouté.

Yahya Sinouar, considéré comme l'architecte du 7 Octobre, a été déclaré mort jeudi par les autorités israéliennes, tué la veille par des soldats à la suite d'un échange de tirs à Rafah, dans le sud de Gaza.

L'autopsie a révélé qu'il avait été tué par une balle dans la tête, selon le New York Times.

L'armée a également diffusé une vidéo montrant un char israélien tirant sur un bâtiment dans lequel, selon l'amiral Hagari, s'était réfugié le dirigeant du mouvement islamiste.

Yahya Sinouar n'avait pas été vu en public depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du 7 octobre. Traqué par l'armée israélienne, il avait été nommé chef politique du Hamas après la mort d'Ismaïl Haniyeh, tué le 31 juillet à Téhéran, un assassinat attribué à Israël.

Sa mort porte un coup sévère au Hamas.