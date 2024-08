Israël participe à des pourparlers au Caire, pas de répit dans la guerre à Gaza

Yuri CORTEZ

Des négociateurs israéliens participent jeudi à des discussions au Caire en vue d'une trêve dans la bande de Gaza associée à une libération d'otages, à l'heure où la guerre entre Israël et le Hamas ne pas connaît pas de répit dans le territoire palestinien.

Ces négociations ont lieu une semaine après des pourparlers menés à Doha entre les médiateurs américain, qatari et égyptien et les chefs du Mossad (renseignements extérieurs israélien), David Barnea, et du Shin Bet (sécurité intérieure), Ronen Bar.