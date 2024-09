Japon: inondations et glissements de terrain font un mort et onze disparus

Les fortes pluies "sans précédent" qui se sont abattues dans la région d'Ishikawa depuis samedi ont commencé à se calmer, laissant des scènes boueuses de dévastation, alors que l'Agence météorologique nationale (JMA) a exhorté la population à rester vigilante face aux sols meubles et aux autres dangers.

Les équipes de secours étaient à pied d'œuvre dimanche dans le centre du Japon, une région déjà dévastée par un tremblement de terre majeur en début d'année, où des inondations et des glissements de terrain ont fait un mort et au moins onze disparus.

Un message diffusé par le système de prévention des catastrophes de la ville, avertit les habitants que la pluie pourrait inonder les systèmes d'égouts et que les eaux usées pourraient remonter à la surface.

L'agence a toutefois rétrogradé son alerte maximale à la deuxième alerte la plus élevée dimanche.

Satoshi Sugimoto, prévisionniste de l'agence JMA, a fait état de "pluies diluviennes d'une ampleur sans précédent". Celles-ci dépassaient les 540 mm durant les 72 heures écoulées dans la ville de Wajima, elle aussi dans le département d'Ishikawa dimanche matin, soit les plus fortes pluies continues enregistrées depuis le début du relevé de ces données en 1976.

Les autorités locales d'Ishikawa ont appelé quelque 110.000 personnes à évacuer, qualifiant les pluies de "sans précédent", alors que l'agence météorologique japonaise (JMA) a émis une alerte d'urgence pour la région, toujours en vigueur dimanche.

Yuichi YAMAZAKI

En plus des bâtiments inondés, de nombreux glissements de terrain ont bloqué les routes tandis que quelque 5.000 foyers étaient privés d'électricité et au moins 1.700 foyers n'avaient plus d'eau courante, ont indiqué les autorités locales.