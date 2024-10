Japon: le parquet ne fait pas appel de l'acquittement d'un condamné à mort

Après un long combat judiciaire mené principalement par sa sœur, Iwao Hakamada, 88 ans, avait été déclaré fin septembre innocent du quadruple meurtre pour lequel il a passé 46 ans dans le couloir de la mort, ce qui l'a affaibli physiquement et psychologiquement.

Le juge a estimé que des éléments de preuve contre M. Hakamada avaient été "fabriqués", et jugé que les interrogatoires qu'il a subis étaient "inhumains" et visaient à infliger une "douleur physique et mentale" ainsi qu'à obtenir "des déclarations sous la contrainte".

Ancien boxeur devenu employé dans une entreprise de fabrication de miso (soja fermenté), Iwao Hakamada était accusé d'avoir assassiné en 1966 son patron et trois membres de la famille de ce dernier. Il avait été condamné à la peine capitale deux ans plus tard.