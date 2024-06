"Je sais que je ne suis plus un jeune homme": Biden reconnaît ses faiblesses après son débat "laborieux" contre Trump

Ke démocrate de 81 ans avait, dès jeudi soir, pris la direction de la Caroline du Nord, pour un meeting dans cet Etat du sud-est qu'il estime pouvoir renverser en sa faveur en novembre, et où il sera accompagné de son épouse Jill Biden. Dans la foulée, il ira lever des fonds à New York puis dans les Hamptons, une très chic zone de villégiature non loin.

Son rival de 78 ans sera lui vendredi à Chesapeake, dans l'Etat de Virginie (centre-est). Donald Trump va, selon son équipe de campagne, expliquer comment "renverser les effets de la présidence ratée" de son rival, dont il n'a jamais accepté la victoire en 2020. Si Joe Biden espérait prendre de l'élan lors du meeting de jeudi soir à Atlanta (Géorgie, sud-est), de l'avis de tous les experts, c'est raté.