Joe Biden félicite Bernardo Arévalo après son investiture à la tête du Guatemala

"Je me réjouis de poursuivre le solide partenariat entre nos deux pays, alors que nous faisons progresser les droits humains, que nous renforçons la sécurité de nos concitoyens, combattons la corruption, que nous nous attaquons aux causes profondes des migrations et que nous développons les opportunités économiques" sur le continent américain et dans le monde, a déclaré Joe Biden dans un communiqué.