La capsule Starliner de Boeing de retour sur Terre... sans les astronautes

La capsule s'est posée en douceur à 04H01 GMT sur la base spatiale de White Sands, au Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des Etats-Unis, sa descente étant ralentie par des parachutes et amortie par des airbags.

Elle avait quitté l'ISS environ six heures plus tôt, selon la retransmission vidéo de la Nasa.

Les équipes au sol ont indiqué avoir entendu des bangs lorsque l'engin a traversé à une vitesse supersonique le ciel nocturne à une température de 3.000 degrés Fahrenheit lors de sa rentrée dans l'atmosphère.

La réputation du géant américain de l'aéronautique -- déjà cabossée par de nombreux problèmes récents sur ses avions de ligne -- a pris un nouveau coup en juin lorsque des défaillances du propulseur et des fuites d'hélium sur la capsule ont été détectées au moment du vol habité inaugural.

Malgré les tentatives du constructeur de convaincre la Nasa de la sûreté de son appareil, l'agence spatiale a préféré faire rentrer Butch Wilmore et Suni Williams via le concurrent de Boeing, SpaceX, et sa capsule Crew Dragon.