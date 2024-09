La Chine inaugure la plus grande piste de ski en intérieur du monde alors qu'il fait... 30 degrés dehors

La plus grande piste de ski en intérieur du monde vient d'ouvrir à Shanghai. Un contraste saisissant en Chine qui est actuellement écrasée par la chaleur. Des records de température ont été battus cet été. De quoi donner encore plus envie aux Chinois de pratiquer les sports d'hiver, dans ces immenses complexes qui consomment beaucoup d'énergie.

La plus grande piste de ski en intérieur du monde vient d'ouvrir ses portes à Shanghai, en Chine. Un décor de montagne avec ses hauts sommets, ses chalets et pour les skieurs un télésiège, un téléphérique et un petit train pour les emmener vers les quatre pistes du complexe.

"Je suis très contente parce qu'il n'y avait pas de station de ski autour de Shanghai avant, et donc pas moyen de pratiquer en été. Maintenant j'ai la possibilité de le faire ici si je ne peux pas aller skier dans d'autres villes. Donc oui, je suis plutôt contente", se réjouit une habitante de Shanghai qui découvre les lieux pour la première fois.