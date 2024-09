La CPI abandonne les poursuites visant l'ex-chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, tué en juillet

Les juges mettent "fin aux poursuites" visant l'ex-chef politique du Hamas, accusé avec deux autres dirigeants du mouvement islamiste palestinien de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza, et en Israël lors de l'attaque du 7 octobre.

Le Bureau du procureur de la juridiction, qui a demandé en mai des mandats d'arrêts visant des responsables israéliens - dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu - et du Hamas, a retiré sa requête "en raison du changement de circonstances causé par la mort de M. Haniyeh", selon un document de la CPI.

Les accusations visant les dirigeants du Hamas comprennent "extermination en tant que crime contre l'humanité", "prise d'otages en tant que crime de guerre", "viol et d'autres formes de violence sexuelle" et "torture".

Le procureur de la CPI Karim Khan avait demandé la délivrance de mandats d'arrêts visant les responsables israéliens, ainsi que Yahya Sinouar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Ismaïl Haniyeh, chef de ce mouvement islamiste, et Mohammed Deif, à la tête des brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas.

Et le 13 juillet, une frappe dans le sud de Gaza a tué M. Deif, selon Israël.

M. Netanyahu et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza, tels que "le fait d'affamer délibérément des civils", "extermination" et "diriger intentionnellement des attaques contre une population civile".