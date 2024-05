La dernière phase des élections législatives indiennes débute samedi

La septième et dernière phase des élections législatives en Inde se tiendra samedi dans huit régions du pays.

Les voix seront comptées dès la fermeture des bureaux de vote, à 18h00 heure locale. Le résultat devrait être connu trois jours plus tard, le 4 juin.

Les habitants du Bihar, de l'Himachal Pradesh, de l'Uttar Pradesh, du Pendjab, de l'Odisha, du Bengale-Occidental, du Jarkhland et de Chandigarh iront voter samedi. Cinquante-trois des 543 sièges du parlement seront attribués lors de cette dernière phase.

L'actuel premier ministre Narendra Modi brigue un troisième mandat et sa victoire est attendue par la majorité.

Les élections en Inde, qui ont débuté en avril, sont les plus grandes du monde. Environ 968,6 millions d'habitants ont été appelés à voter, soit plus que les populations des États-Unis, de l'Union européenne et de la Russie réunies.