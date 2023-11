La militante philippine des droits humains Leila de Lima libérée sous caution

La défenseure philippine des droits humains Leila de Lima a été libérée sous caution lundi, a annoncé l'avocat de cette farouche opposante à l'ex-président Duterte (2016-2022) qui était en détention depuis plus de six ans.

L'ancienne sénatrice et ministre de la Justice était incarcérée depuis février 2017 pour des accusations de trafic de drogue, qu'elle et des groupes de défense des droits de l'homme ont qualifiées de parodie de justice et de vengeance.

La militante de 64 ans est accusée d'avoir accepté de l'argent de la part de détenus et de les avoir autorisés en échange à vendre de la drogue pendant qu'elle était ministre de la Justice (2010-2015), sous la présidence de Benigno Aquino.

Deux témoins sont morts et d'autres se sont rétractés, affirmant avoir été contraints de formuler des accusations à son encontre.