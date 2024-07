La place des femmes dans le débat public a "régressé" de manière "phénoménale", selon une chercheuse

On est revenu à une espèce de monde d'hommes, on a vu des hommes qui débattaient entre eux de sujets qui les concernaient. Les femmes ont pu ponctuellement, individuellement être interviewées, mais l'enjeu symbolique était complètement différent de celui d'un débat national.

Cela a été extrêmement violent, la cheffe des écologistes Marine Tondelier l'a verbalisé, tout comme des associations féministes qui ont parlé de tentative d'invisibilisation.

On a vu un recul aussi dans les programmes des différents partis. Ces programmes ont été écrits à la hâte compte tenu des circonstances et de la dissolution surprise et on voit qu'au final la question des droits des femmes a été réduite à la portion congrue, à quelques exceptions près.

Cela nous ramène au fait qu'en cas d'urgence, la question des droits des femmes constitue une variable d'ajustement et se trouve reléguée au second plan, on est toujours dans ce que décrivait Simone de Beauvoir il y a cinquante ans".