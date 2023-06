La planète a perdu un terrain de football de forêt vierge toutes les 5 secondes

La planète a perdu en 2022 une surface de forêt vierge tropicale équivalente à la taille de la Suisse ou des Pays-Bas: des écosystèmes primordiaux détruits en grande majorité pour l'agriculture et l'élevage, selon une analyse de données satellitaires publiée mardi.

Sa plateforme de surveillance satellitaire de la déforestation, Global Forest Watch (GFW), a enregistré en 2022 la destruction de plus de 4,1 millions d'hectares de forêts primaires tropicales, cruciales pour la biodiversité de la planète et le stockage de carbone.

Le pays le plus touché est le Brésil, avec une surface détruite qui représente 43% des pertes mondiales, devant la République démocratique du Congo (13%) et la Bolivie (9%).

"Nous sommes en train de perdre l'un de nos outils les plus efficaces pour combattre le changement climatique, protéger la biodiversité et soutenir la santé et les moyens de subsistance de millions de personnes", a commenté lors d'une conférence de presse Mikaela Weisse, directrice du GFW.