La pluie freine la progression d'un feu proche d'une ville pétrolière de l'ouest du Canada

L'incendie a déjà brûlé près de 21.000 hectares de forêt et entraîné l'évacuation de milliers de personnes, en ce mois de mai marqué par la sècheresse.

"Grâce aux températures plus fraîches et aux vents réduits", les pompiers ont pu "faire des progrès", a-t-elle expliqué, indiquant qu'il faudra néanmoins "du temps et du travail pour éteindre un feu de forêt de cette taille", probablement des mois.

"Les prochains jours seront très importants", a estimé quant à lui le maire Sandy Bowman.

L'ordre d'évacuation visant plus de 6.000 habitants devrait rester en place durant le week-end et pourrait être levé dès mardi prochain, selon Jody Butz, chef des pompiers de la région.