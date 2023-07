La police de New-York veut dédommager des milliers de manifestants

La police new-yorkaise (NYPD) veut payer des millions d'euros de dédommagements pour les répressions violentes lors des manifestations anti-racistes, trois ans auparavant. Plus de 1.300 personnes vont recevoir au total plus de 13 millions d'euros de la police, notent plusieurs médias américains. Un accord avait été trouvé après l'introduction d'un recours collectif.

Cette indemnisation est la somme la plus élevée jamais versée à des manifestants, selon les avocats de ces derniers. L'accord devrait, selon les médias américains, encore être confirmé par un tribunal.

Les agents de la ville se sont parfois montré très agressifs à l'égard des manifestants en 2020, descendus dans la rue après la mort de George Floyd, un afro-américain tué par un agent de police. Les policiers new-yorkais ont parfois répondu de manière violente avec un usage excessif de matraques ou de gaz lacrymogènes et de nombreuses arrestations.

La mort de George Floyd à Minneapolis en mai 2020 avait mené à de nombreuses manifestations contre le racisme et les violences policières aux États-Unis. Les vidéos prises au moment de sa mort montrent comment les policiers ont poussé l'homme au sol et qu'un des policiers, Derek Chauvin, a maintenu son genou près de neuf minutes sur la nuque de George Floyd, qui demandait à respirer et qui est finalement décédé.

Les États-Unis ont alors connu les plus grandes manifestations en faveur des droits civiques depuis des décennies. Elles ont dénoncé le racisme systémique et, en particulier, le traitement inégal des Noirs et des personnes de couleur par la police. Un long débat s'est ensuivi sur les réformes de l'organisation des services d'urgence américains. L'attitude de la police est l'une des nombreuses questions sur lesquelles la société américaine est profondément divisée.