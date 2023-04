La retraite, un vertige ou un mirage pour les travailleurs immigrés

Dans la pratique, la situation est plus complexe. Les 2,8 millions de travailleurs étrangers en France, souvent arrivés tardivement sur le marché de l'emploi, sont surexposés aux carrières hachées.

Ils sont structurellement "plus souvent au chômage", "ont plus souvent un contrat à durée limitée" et "occupent plus souvent des emplois moins qualifiés, associés à des rémunérations moindres", selon un panorama dressé la semaine dernière par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

"Petite formation, petit salaire, petite cotisation. La retraite d'un immigré, par rapport à un travailleur français lambda, est en moyenne 50% inférieure", précise Omar Samaoli, auteur de "Retraite et vieillesse des immigrés en France".