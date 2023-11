La situation en Cisjordanie "est alarmante et urgente", selon l'ONU

Depuis le 7 octobre - et les attaques sans précédent menées par le Hamas sur le territoire israélien, qui ont fait plus de 1.400 morts et 240 otages selon les autorités israéliennes - "132 Palestiniens, dont 41 enfants ont été tués en Cisjordanie, 124 d'entre eux par les forces israéliennes et environ huit par les colons", a détaillé Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat lors du briefing régulier de l'ONU à Genève, précisant que deux soldats israéliens ont également trouvé la mort pendant cette période en Cisjordanie occupée.

"Les forces israéliennes ont de plus en plus recours à des tactiques et à des armes militaires dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre", a dénoncé Mme Throssell, ajoutant que "la violence des colons, qui atteignait déjà des niveaux records, a également augmenté de façon spectaculaire, avec en moyenne sept attaques par jour, dont plus d'un tiers de ces attaques impliquant l'usage d'armes à feu."