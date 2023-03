L'administration Biden approuve un projet pétrolier controversé dans l'Alaska

Les défenseurs du projet Willow y voient une source d'emplois, et une contribution à l'indépendance énergétique des Etats-Unis.

ConocoPhillips, qui a acquis ces concessions à la fin des années 1990, s'est félicité de la décision du gouvernement et a dit être prêt à "commencer immédiatement les activités de construction des routes".

L'exploitation sera construite avec "des matériaux essentiellement fabriqués et venant des Etats-Unis, et a le potentiel de créer plus de 2.500 emplois dans le bâtiment, et environ 300 emplois de long terme", a ajouté l'entreprise.

- "Effets dévastateurs" -

Mais les associations environnementales dénoncent elles une catastrophe pour le climat.

"Willow va être l'une des exploitations de pétrole et de gaz les plus grandes sur des terres fédérales publiques dans le pays", a réagi lundi l'organisation environnementale Sierra Club. "La pollution carbone qu'il va relâcher dans l'air aura des effets dévastateurs pour nos populations, la vie sauvage, et le climat. Nous allons en subir les conséquences pour les décennies à venir."