L'Afrique du Sud veut rappeler ses diplomates en Israël

"Nous sommes particulièrement inquiets pour les enfants et civils innocents qui meurent dans les régions palestiniennes et nous estimons que la réaction d'Israël a dégénéré en punition collective", a ajouté la ministre.

La semaine dernière, l'Afrique du Sud avait déjà appelé les forces israéliennes à répondre de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour la mort d'enfants palestiniens dans la bande de Gaza. Selon Naledi Pandor, l'État hébreu agit illégalement.

L'Afrique du Sud est perçu comme un modèle et porte-parole de plusieurs États africains, étant un des pays les plus puissants économiquement et un des plus modernes du continent.