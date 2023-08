On l'appelle "Opération Jackal": Interpol frappe les groupes d'arnaqueurs basés en Afrique de l'Ouest

Au cours de cette opération baptisée "Jackal" visant des groupes de crime organisé en Afrique de l'Ouest, comme par exemple "Black Axe" (la "Hache noire"), quelque 2,15 millions d'euros ont été saisis ou gelés. La mobilisation a donné lieu à l'identification de plus de 1.100 suspects, et à 103 interpellations. Plus de 200 comptes en banque ont été bloqués.

21 pays participent à l'opération

Ces groupes criminels, gangs violents et mafieux, se sont fait connaître à cause de leurs malversations sur internet: arnaques via des courriels d'entreprise, arnaques à l'amour, à l'héritage, fraudes à la carte de crédit ou aux impôts, escroqueries au paiement anticipé et blanchiment d'argent.

Ainsi au Portugal, quatre enquêtes ont mené à la saisie de 1,4 million d'euros. En Irlande, l'opération a donné lieu à 34 arrestations.