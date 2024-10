L'armée israélienne dit avoir libéré une Yazidie captive pendant dix ans à Gaza

L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir libéré cette semaine une jeune femme yazidie retenue en captivité dans la bande de Gaza pendant dix ans après avoir été enlevée par des jihadistes du groupe État islamique (EI) et "vendue" à un membre du Hamas.

Selon l'armée, cette femme de 21 ans a été "sauvée" dans la bande de Gaza, où Israël est en guerre avec le mouvement islamiste palestinien Hamas depuis bientôt un an, dans le cadre d'"une opération complexe en coordination avec les États-Unis, la Jordanie et d'autres partenaires internationaux".

"Le terroriste qui la détenait a été tué, vraisemblablement lors de frappes [israéliennes], et elle est parvenue à s'enfuir et à rester cachée quelque part dans la bande de Gaza", indique un communiqué de l'armée israélienne, sans plus de détails.

À Bagdad, le ministère des Affaires étrangères irakien a fait état du retour de la captive. Elle avait été kidnappée par des membres de l'organisation terroriste État islamique [EI] et déplacée dans plusieurs pays avant d'être libérée", ajoute la diplomatie irakienne, sans faire mention de la bande de Gaza.

"L'EI l'a vendue à un membre du Hamas, mais elle a été retenue en captivité par un groupe de membres du Hamas, c'est une preuve supplémentaire des liens idéologiques entre le Hamas et l'EI", a pour sa part affirmé le général de brigade Elad Goren, chef du Cogat, organisme du ministère israélien de la Défense, supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.

La jeune femme était en bonne santé "mais pas dans un bon état mental", a-t-il ajouté.