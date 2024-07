L'armée israélienne frappe le sud de Gaza après le tir de 20 roquettes sur Israël

Partager:

Israël a frappé lundi le sud de la bande de Gaza après le tir de 20 roquettes contre son territoire par des combattants palestiniens ciblés depuis près de neuf mois par une offensive majeure israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué dimanche un "combat difficile" dans le petit territoire palestinien assiégé, où son armée a lancé son offensive en riposte à une attaque sanglante sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre.

Ces derniers mois, l'armée a affirmé avoir démantelé la structure de commandement du Hamas et de son principal allié, le Jihad islamique, dans le nord de Gaza et à Khan Younès, la plus grande ville du sud, et retiré ses soldats de ces secteurs. Mais elle a repris ses opérations dans plusieurs régions du nord pour combattre à nouveau les groupes palestiniens. Lundi, les brigades al-Qods, branche armée du Jihad islamique, ont revendiqué des tirs de roquettes sur des localités israéliennes autour de la bande de Gaza "en réponse aux crimes de l'ennemi sioniste contre notre peuple palestinien". L'armée a fait état d'une salve de "20 projectiles" tirés de la région de Khan Younès, transformée en champ de ruines durant les bombardements et les combats. Des projectiles ont été interceptés et d'autres sont tombés dans le sud d'Israël, voisin du territoire palestinien, a-t-elle précisé.

Les forces israéliennes ont ensuite "visé l'origine des tirs" à l'artillerie, a-t-elle ajouté, sans faire état de victimes. - "Combat difficile" - Pour le 5e jour consécutif, l'armée israélienne poursuit une nouvelle opération à Choujaïya, un quartier de Gaza-ville, cible lundi de tirs d'artillerie intenses et où de violents combats opposent les soldats aux groupes palestiniens. Entre 60.000 et 80.000 personnes, selon l'ONU, ont fui l'est et le nord-est de Gaza-ville après l'ordre d'évacuation donné jeudi par l'armée.