Le Bronx, symbole des inégalités face à la chaleur

"Nous vivons dans une jungle de béton", soupire Reinaldo Morales, un vétéran de l'armée américaine venu chercher un peu d'air frais dans un centre pour seniors du Bronx. L'arrondissement pauvre de New York subit la chaleur de plein fouet, reflet d'inégalités environnementales aujourd'hui reconnues par la ville. Cette chaleur, Reinaldo, 68 ans, la vit avec "inquiétude, parce que rafraîchir ne serait-ce qu'une chambre chez nous c'est extrêmement cher" en énergie pour faire tourner la climatisation.

"C'est bien qu'il y ait un centre comme celui-ci pour se rafraîchir. Mais l'idée que nous ne puissions même pas nous permettre de rafraîchir notre maison est scandaleuse", poursuit-il, car "nous n'avons pas le luxe de sortir et de profiter d'une brise". Avec des températures entre 30 et 35 degrés Celsius cette semaine, New York a très relativement été épargnée par la vague de chaleur extrême qui a touché les Etats-Unis et fait monter les températures jusqu'à 48°C à Las Vegas. Une image a tout de même frappé les esprits: lundi, le pont routier mobile qui relie le quartier d'Harlem, à Manhattan, au Bronx, est resté bloqué dans la même position pendant plusieurs heures, car de l'acier a été dilaté par la chaleur.

Dans le Bronx, qui cumule les problèmes de pauvreté, de santé et de pollution de l'air, certains quartiers sont encore plus touchés par les effets d'îlot de chaleur que connaissent les grandes villes à cause du manque d'arbres et de la densité urbaine. "Dans ce quartier, (...) nous avons peu d'ombre et la température devient donc très élevée, surtout lorsque le soleil est à son zénith", constate la responsable du centre pour seniors Casa Boricua, Sandra Arroyo. - "On étouffe" - Entre les barres d'immeubles de ce quartier à la population majoritairement hispanique et afro-américaine, les quelques arbres ne suffisent pas à protéger d'une chaleur humide et difficile à supporter pour Juan Lorenzo, un Dominicain de 72 ans. "On fait le tour du pâté d'immeuble, et on étouffe", souffle-t-il.