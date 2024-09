Le Hezbollah a reçu "un coup sans précédent", la riposte sera "terrible", dit Nasrallah

"L'ennemi voulait tuer pas moins de 5.000 personnes" en faisant exploser mardi et mercredi, les bipeurs et les talkie-walkies aux mains des membres de sa formation, a-t-il dit.

Hassan Nasrallah a accusé Israël d'avoir "franchi toutes les lignes rouges".

Il a prévenu qu'Israël allait recevoir "un terrible châtiment et une juste rétribution, là où il s'y attend et là où il ne s'y attend pas".

Mais le chef du Hezbollah a assuré qu'il ne donnerait aucun détail sur "le timing, le lieu ou la nature" de la riposte que prépare sa formation.

Des centaines de bipeurs et talkies-walkies utilisés par le Hezbollah, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien, ont explosé à travers le Liban mardi et mercredi lors d'une attaque sans précédent ayant fait 37 morts et près de 3.000 blessés.