Le Japon émet une nouvelle série de billets, une première en 20 ans

Les nouveaux billets sont disponibles en coupures de 10.000, 5.000 et 1.000 yens, soit 57, 29 et 6 euros. Les premiers sortaient mercredi matin des distributeurs automatiques.

La coupure de 10.000 yens affiche un portrait de Shibusawa Eiichi, un entrepreneur de l'ère Meiji (1868-1912). Il est connu au Pays du Soleil levant pour être le père du capitalisme. Sur le billet de 5.000 yens figure Tsuda Umeko, décédée en 1929. Cette professeure a fondé l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses universités pour femmes au Japon. Et c'est le scientifique Kitasato Shibasaburo, décédé en 1931, qui orne le billet de 1.000 yens.