Le Missouri, nouvel eldorado du cannabis dans le Midwest américain

Accoudées au comptoir d'un magasin aux airs branchés, deux sœurs américaines sentent et soupèsent des fleurs de cannabis. Juree Burgett et Tanya Knight ont fait trois heures de route, traversant la frontière Kansas-Missouri, pour acheter, cash, ce qui est interdit chez elles.

Faire son shopping dans ce magasin bien légal, "c'est plus facile que d'en récupérer au coin de la rue" chez un dealer, explique Juree, et sa complice Tanya d'acquiescer. Elle repart avec des chewing-gums au THC, le principe actif du cannabis. Un produit courant dans ce pays où une moitié des 50 Etats ont dépénalisé, sous une forme ou une autre, la marijuana.

Le trajet "nous coûtait pas mal d'argent, quasiment autant qu'en herbe. Et maintenant, on roule juste trois heures," se félicite Tanya, petit paquet dans la main et sourire en coin. Face à l'arthrose et la dépression, "ça te fait vraiment du bien. Vraiment."

- Goutte-à-goutte -

Avec sept des huit Etats voisins interdisant le cannabis récréatif, ces clients venus d'ailleurs constituent la poule aux œufs d'or des commerces. Pour celui-ci, de l'entreprise Proper Cannabis, ils constituent plus de la moitié de sa clientèle.