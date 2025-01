"Le peuple congolais est fatigué": des manifestants prennent différentes ambassades pour cible à Kinshasa

Les tirs résonnent encore mardi dans certains quartiers de Goma, grande ville de l'est de la RDC livrée aux combats entre forces armées congolaises et combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises, tandis que dans la capitale Kinshasa des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle de Belgique.

À pied ou à moto, des centaines de manifestants en colère, répondant à l'appel "ville morte" d'un collectif de jeunesse, se sont rendus dans le quartier huppé de la Gombe, dans le nord de la capitale, et ont pris pour cible les ambassades du Rwanda, d'Ouganda, du Kenya, de France, de Belgique et des États-Unis.

Ambassades vandalisées, commerces pillés, pneus brûlés : une manifestation organisée mardi à Kinshasa pour dénoncer l'"inaction" de la communauté internationale face au conflit qui fait rage dans l'est du pays, a dégénéré en scènes chaotiques.

Ils accusent le Rwanda et l'Ouganda de soutenir activement le groupe armé du M23 qui, au terme d'une offensive éclair dans le Nord-Kivu, a pénétré dimanche dans la capitale provinciale Goma et en contrôlait mardi l'aéroport après de violents combats. Et les autres pays d'inaction diplomatique.

"Trop, c'est trop", "on va tout détruire ici, aujourd'hui, nous allons en finir avec le Rwanda", lance un manifestant, très applaudi, devant l'immeuble qui abrite l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Une épaisse fumée s'échappe non loin d'un feu alimenté par des pneus. "Mort à Kagame", "Kagame assassin", lance-t-on.

Le mur d'enceinte de l'ambassade de France est également incendié. Sur celui-ci, on peut lire : "La trahison depuis longtemps... finissons maintenant". Les ambassades de Belgique, des États-Unis et d'Ouganda ont aussi été prises pour cible. "Le peuple congolais est fatigué. Combien de personnes doivent encore mourir ?", déclare un manifestant.