Le président palestinien promet de reconstruire le camp de Jénine

Le camp de Jénine est une "icône de la résistance, de la lutte et du défi", a déclaré Mahmoud Abbas dans un bref discours, acclamé par une foule de partisans.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a promis mercredi de reconstruire le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée, visé début juillet par une opération militaire israélienne meurtrière, lors de sa première visite dans la région depuis plus de dix ans.

Les 3 et 4 juillet, la ville de Jénine et le camp de réfugiés voisin ont été le théâtre d'une opération de 48 heures, la plus importante menée depuis des années par Israël en Cisjordanie, territoire sous occupation israélienne depuis 1967.

Douze Palestiniens et un soldat israélien ont été tués lors de ce raid qui a mobilisé des centaines de soldats, des drones et des bulldozers de l'armée israélienne, endommageant des dizaines de maisons, d'écoles et de rues.

"Notre État restera uni (...) et nous affronterons quiconque portera atteinte à son unité et à sa sécurité", a ajouté le président palestinien.