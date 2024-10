Le puissant ouragan Milton sur le point de toucher la Floride

Rétrogradé en fin de journée en catégorie 3 (sur 5) mais toujours considéré comme "majeur" par le Centre américain des ouragans (NHC), Milton est attendu comme "un des ouragans les plus destructeurs depuis plus d'un siècle en Floride", a prévenu Joe Biden mercredi soir.

Alors que républicains et démocrates continuent de s'écharper au sujet de la gestion des deux ouragans par le gouvernement fédéral, le président américain a dénoncé l'"avalanche de mensonges" de son prédécesseur et candidat à la Maison Blanche, Donald Trump, qui accuse son administration d'en avoir fait trop peu et trop tard.

La Floride, troisième Etat le plus peuplé du pays et qui attire nombre de touristes, est habituée aux ouragans. Mais le changement climatique, en réchauffant les mers, rend plus probable leur intensification rapide et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.