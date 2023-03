Le ramadan commence jeudi en France

Le ramadan est la période où d'importants dons sont consentis aux mosquées et salles de prières (environ 2.500 en France). Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Elle a été évaluée cette année à sept euros par personne, a indiqué le CFCM dans un précédent communiqué.

Ce dernier a en particulier appelé les fidèles musulmans à s'associer aux organismes humanitaires et caritatifs "opérant dans notre pays et partout dans le monde, notamment dans les régions touchées par les derniers tremblements de terre en Turquie et en Syrie".

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet (Pew Research Center, Institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.