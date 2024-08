Le Royaume-Uni débloque 3,6 millions d'euros pour lutter contre le mpox en RDC

Face à l'émergence d'un nouveau variant du virus, l'OMS a récemment déclaré l'état d'urgence sanitaire mondiale, soulignant le risque sanitaire que celui-ci représente pour plusieurs pays. L'organisation a également fait état de plus de 20.770 cas de choléra recensés en RDC au cours des sept premiers mois de 2024, ainsi que de flambées épidémiques similaires en Éthiopie, en Zambie et au Zimbabwe.

"En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires et en nous appuyant sur l'expertise et le dévouement des scientifiques congolais (...), notre soutien jouera un rôle crucial dans la protection de la santé publique mondiale", a appuyé Lord Collins lors de sa visite à Kinshasa. "En protégeant la santé et le bien-être des communautés en RDC et en contribuant à endiguer les épidémies, nous réduisons le risque de propagation de la maladie, ce qui est bénéfique pour tout le monde", a-t-il conclu.