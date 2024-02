Le Texas face au plus grand incendie de forêt de son histoire

L'Etat américain du Texas continue jeudi à lutter contre le plus grand incendie de forêt de son histoire, qui a fait au moins un mort et ravagé plus de 430.000 hectares.

Le feu progresse dans le nord de cet Etat plus grand que la France, commençant même à grignoter des terres dans l'Oklahoma, sans que les pompiers parviennent à contenir la catastrophe.