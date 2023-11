Les 1ers étrangers et bi-nationaux quittent Gaza vers l'Égypte via le terminal de Rafah -2

Peu avant 09h00 (heure belge), quelque 545 personnes ont été autorisées à franchir le terminal. Une liste avec leurs nom, nationalité et numéro de passeport a été publiée par l'administration de la partie palestinienne du terminal.

Côté égyptien, les télévisions proches des services de renseignement montraient en direct une file d'ambulances entrant dans le terminal alors qu'une petite centaine de blessés palestiniens doivent être transférés mercredi dans des hôpitaux égyptiens, selon des responsables égyptiens et palestiniens. Selon un responsable palestinien au terminal, un total de 88 blessés, dont 40 enfants, des femmes et des vieillards, devaient partir via Rafah pour être soignés dans des hôpitaux égyptiens.