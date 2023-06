Les avions ne peuvent momentanément plus se poser à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia jeudi, en raison des problèmes de visibilité causés par les incendies au Canada.

New York est actuellement enveloppée par un nuage de fumée orange causé par les plus de 400 incendies qui font rage dans l'est du Canada. Les avions à destination de LaGuardia, l'aéroport international situé au nord du Queens, sont donc cloués au sol pour l'instant.